Angola: Le président du Parlement considère comme priorité le renforcement de la démocratie

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, élu ce jeudi, a considéré comme défi majeur le renforcement de la démocratie et de l'unité au bénéfice du peuple.

Après avoir loué la civilité des citoyens lors des élections générales du 23 août, pour le sens patriotique démontré, il a appelé à un plus grand rapprochement au citoyen et à l'attention aux problèmes du peuple avec des initiatives législatives et des actions de fiscalisation.

Pour le leader parlementaire, le travail du député doit être visible, contribuant au bien-être des citoyens, indépendamment de la formation politique de chacun.

Il a garanti que l'Assemblée nationale continuera à privilégier et à promouvoir le dialogue avec toutes les forces sociales et à encourager la participation de la société civile, en plaçant le citoyen au centre des débats.

Le président du Parlement a affirmé que l'hémicycle était marqué par un grand équilibre entre les forces politiques, qui, selon lui, permettra de forts débats sur les problèmes les plus pressants du pays.

Fernando da Piedade Dias dos Santos a indiqué que la situation politique, économique et sociale du pays exigeait la formulation d'idées qui aident le pays à surmonter la crise afin de reprendre le chemin du développement économique et financier pour améliorer les conditions de vie des citoyens, consolider la démocratie et préserver la paix.

Il a demandé à tous de travailler pour le bien commun et dans l'intérêt public, avec la participation de tous les groupes parlementaires au cours des cinq prochaines années.

Le leader parlementaire a considère comme indispensable l'élévation du niveau du débat et a exprimé la volonté de l'Assemblée nationale de continuer à travailler avec l'Exécutif et le pouvoir judiciaire dans une coopération institutionnelle étroite et fructueuse.

Fernando da Piedade a également souligné le renforcement de la coopération avec les parlements d'autres pays, des organisations interparlementaires et d'autres instances internationales auxquelles il est membre à part entière.

Il a ajouté qu'il était actuel l'engagement de poursuivre la modernisation parlementaire, soulignant la réforme de la loi organique de l'Assemblée nationale.

Dans le cadre des élections générales du 23 août 2017, la IVe Assemblée législative de l'Assemblée nationale comptera sur 150 membres du MPLA, 51 de l'UNITA, 16 de la coalition CASA-CE, deux du PRS et un du FNLA, pour un total de 220 parlementaires.