Angola: Election de vice-présidents et de secrétaires de bureau du Parlement

Luanda — L'Assemblée Nationale Angolaise a élu jeudi à Luanda ses quatre vice-présidents et quatre secrétaires de bureau du Parlement, pour la IV Législative 2017/2022.

Il s'agit des députés Joana Lina et d'Higino Carneiro, élus premier et second vice-présidents de l'Assemblee Nationale, sous proposition du parti Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA), vainqueur des élections générales du 23 août dernier et supervisées par la Communauté internationale.

Le député Ernesto Mulato (UNITA), principal parti de l'opposition, et le député Carlos Tiago Candanda (coalition CASA-CE) sont élus 3ème et 4ème vice-présidents du Parlement, respectivement.

Sont élus premier et second secrétaires de bureau de l'Assemblée Nationale, les députés du MPLA Emilia Carlota Sebastião Dias et Raúl Lima, respectivement.

Miraldina Olga Jamba (UNITA) et Lourenço Alberto Lumingo (Coalition CASA-CE) sont élus, respectivement, premier et second secrétaires de bureau du Parlement.

L'élection a eu lieu au cours de la session constitutive de la IV Législative du Parlement angolais, à laquelle ont participé 219 députés élus lors des dernières élections générales.

Abel Chivukuvuki, leader de la CASA-CE, était absent de cette réunion pour des raisons justifiées, a expliqué, à cette occasion, le président de la Commission de Vérification de Mandats, Carlos Ferreira Pinto.

Dans le cadre des élections du 23 août 2017, la IV Législative de l'Assemblée Nationale comptera sur 150 députés du MPLA, 51 de l'UNITA, 16 de la CASA-CE, 02 du PRS et 01 du FNLA.

L'Assemblée Nationale Angolaise est composée, au total, de 220 sièges.