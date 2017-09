Burundi: Résolution africaine sur le pays - Complot contre le peuple burundais

Photo: ONU/Jean-Marc Ferré

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève.

A la suite d'une résolution africaine sur le Burundi, le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU vient de décider d'envoyer au pays de Pierre Nkurunziza, trois nouveaux experts. Ils auront pour mandat de « travailler en coopération avec le gouvernement en vue de collecter les informations, déterminer les faits et circonstances des violations des droits de l'Homme ».

Cette résolution africaine sonne comme une insulte au précieux et récent rapport d'enquête d'experts de l'ONU, qui avait eu le mérite d'accabler le sanguinaire régime de Bujumbura.

On se souvient que cette Commission d'enquête avait même exhorté la Cour pénale internationale (CPI) à enquêter de toute urgence sur les crimes contre l'humanité et autres atrocités commis par les autorités du Burundi. On a envie de dire que le travail des enquêteurs onusiens, qui troublait le sommeil du pouvoir burundais, n'aura donc pas servi à grand-chose.

En tout cas, en mettant ainsi un coup de poignard dans le dos des experts, les auteurs de cette résolution ne servent pas la cause du peuple burundais.

On pourrait même crier au complot contre ce peuple, au bénéfice évidemment du satrape Pierre Nkurunziza qui, si le dernier travail d'enquête venait à être enterré, pourrait continuer à se repaître du sang de ses concitoyens.

En tous les cas, Nkurunziza boit certainement en ce moment son petit lait, après cette résolution qui conforte son pouvoir. Quelle honte que cette décision ! Et on ne peut qu'éprouver un sentiment de révolte et de dégoût face à cette volonté de cacher le soleil avec son doigt devant la triste réalité des faits.

Mais qui est derrière cette initiative qui, à coup sûr, ne fera que prolonger les souffrances du peuple burundais ? Quelles en sont les motivations ? Qui a intérêt à blanchir Nkurunziza et ses sicaires ? Pour sûr, dans l'ombre, agissent certainement la confrérie des cancres de la démocratie qui s'emploient à tirer d'affaires l'homme fort de Bujumbura.

Il y a ces dictateurs qui continuent de tailler des croupières à la CPI en se jurant de s'offrir son scalp pour que plus jamais un des leurs ne soit livré à cette Cour. A tout point de vue, cette résolution n'augure rien de bon pour le peuple opprimé de Burundi.

Et l'on peut, à ce propos, comprendre l'inquiétude de l'ambassadeur de Lettonie, Janis Karklins qui s'exprimait au nom de l'Union européenne : « L'envoi d'une équipe qui serait dépendante du bon vouloir des autorités ne permet pas de penser quelle serait en mesure d'apporter une plus-value à la lutte contre l'impunité dans ce pays ». Quelles seront les garanties d'indépendance et d'impartialité ?

On n'en voit aucune. Mais il faut croire que pour les auteurs de la résolution ainsi que le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU qui y a, après tout, donné son aval, c'est le cadet de leurs soucis.

On parlerait même de cynisme. Sinon, comment comprendre que, en dernier ressort, ce sont les autorités judiciaires du Burundi qui « auront la charge d'établir la vérité », une fois que les experts auront travaillé de concert avec le gouvernement pour la collecte des informations et la détermination des faits et circonstances des violations des droits de l'Homme ?

De toute évidence, on imagine déjà le bourreau de Bujumbura se réjouir à l'idée qu'il lui sera à présent loisible de mener par le bout du nez les enquêteurs qui viendraient à être débarqués sur son territoire. En tout état de cause, cette résolution résonne comme une victoire diplomatique pour le régime.

A Nkurunziza, elle ouvre un boulevard pour qu'il continue de régler ses comptes à ses opposants de l'intérieur comme de l'extérieur. Pauvre continent !

Il voit un fois de plus son image écornée par le fait d'autocrates qui ont achevé de trucider la démocratie à travers leurs nombreux crimes perpétrés contre leurs concitoyens. Avec, bien souvent hélas, la complicité des organismes internationaux.