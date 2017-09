Burkina Faso: Nouvelle attaque d'une gendarmerie près de la frontière malienne

« On a l'impression qu'ils vivent avec nous », raconte-t-il. « Ils savent à quel moment lancer l'assaut et à quel moment se replier », poursuit cette autorité locale.

Le but des assaillants reste le même : « décourager et installer une psychose au sein des populations », explique cet officier.

Les gendarmes ont riposté et les échanges de tirs ont duré un bon moment : « Les tirs venaient de partout et il était difficile de savoir le nombre exact des assaillants », souligne notre source.

Les assaillants sont arrivés sur des motos et ont commencé par s'attaquer aux domiciles des gendarmes situés non loin de la brigade territoriale, explique une autorité locale sur place. Au nombre d'une vingtaine, ils étaient armés de fusils de type kalachnikov PKMS, précise une source sécuritaire.

