Mauritanie: Communiqué du Conseil des Ministres

La Ministre des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille a présenté une communication relative au lancement de la campagne nationale de communication pour le changement social et de comportement, prévue dans le cadre du projet SWEDD-Mauritanie (Kiffa, le 10 octobre 2017).

Le Ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines a présenté une communication relative aux textes réglementaires portant sur l'organisation et l'encadrement de l'exploitation artisanale de l'or.

Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et le Ministre de la Santé ont présenté une communication conjointe relative à l'organisation de la quatrième conférence des ministres africains chargés de l'Etat Civil du 4 au 8 décembre 2017 à Nouakchott.

Le présent projet de décret vise l'encouragement du développement de la petite exploitation minière en tant que secteur promoteur adapté aux capacités d'investissements des petites et moyennes entreprises nationales, d'une part, et à favoriser l'évolution du sous- secteur vers plus de formalisation, d'autre part.

