Tchad: Décret migratoire des Etats-Unis contre les tchadiens - Macron en avocat intéressé de Déby

La sortie de la France vient donc mettre du baume au cœur de Déby qui se sentait payé en monnaie de singe par ce décret migratoire américain et lui remonter ainsi le moral au moment où, gagné par la lassitude, il ne cachait plus son amertume face au manque de soutien de la communauté internationale dans son engagement « opiniâtre » dans la lutte contre le terrorisme.

N'Djamena abrite le Centre de commandement de la Force Barkhane et l'Hexagone ne pouvait donc pas, ne serait-ce que par gratitude, se taire et laisser aller à la noyade un pays qui, dit-on, s'est ruiné financièrement dans ses opérations militaires contre l'extrémisme violent au Mali aux côtés de l'armée française, mais aussi au Nigeria et au Niger voisins, au point d'éprouver des difficultés à s'acquitter de son devoir régalien de payer les salaires de ses fonctionnaires.

S'il faut se féliciter de ce parti pris du locataire de l'Elysée pour le Tchad, l'on devine aisément qu'il agit en avocat intéressé. En effet, le Tchad, en plus de figurer dans le pré-carré traditionnel de la France, est son allié stratégique et militaire dans la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne.

Un nouveau palier vient d'être franchi sur l'échelle de la protestation contre la décision américaine, avec la sortie du président français, Emmanuel Macron, qui se dit surpris et frappé de perplexité et de sentiment d'injustice face à la mesure. La France, de ce fait, plaide pour une solution diligente entre les deux pays pour «lever cette interdiction» qui rend indésirables les Tchadiens dans le pays de l'Oncle Sam.

