Mali: Salon Millenium FAFPA - Plus de 20 milliards FCFA investis pour former plus de 60.000 personnes

Pour célébrer ses 20 ans d'existence, les responsables du Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage-FAFPA-ont décidé d'organiser un important événement dénommé : Salon Millenium FAFPA.

Cette activité a regroupé l'ensemble des partenaires du Fonds autour des thématiques d'échanges d'expériences de partage et d'écoute.

Ce salon a permis d'apprécier les succès, difficultés et contraintes et d'envisager en perspectives, des pistes de consolidation dans un système multi acteurs et de partenariat public-privé plus efficace.

De 1997 à 2017, les actions de formation du FAFPA sont estimées à plus de 20 milliards FCFA et concernent plus de 60.000 personnes.

De 2015 à nos jours, le FAFPA a financé 432 plans et projets de formation au niveau de la Division en charge des entreprises du Secteur Moderne et 748 projets au niveau de la Division en charge des entreprises du Secteur Non Structuré. Au niveau de l'ingénierie, 93 nouveaux Centres de Formation ont été habilités auprès du FAFPA et 15 autres organismes de formation ont fait l'objet d'acquisition de nouveaux équipements adaptés dans le cadre du renforcement de leurs capacités de formation.

Au plan sous régional et régional, le FAFPA est membre fondateur du Réseau Africain des Institutions et Fonds pour le Financement de la Formation Professionnelle (RAFPRO) et a établi des partenariats féconds avec l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) du Royaume de Maroc et l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP).

Au plan international, l'expérience et l'expertise du FAFPA sont régulièrement mises à profit par les partenaires techniques et financiers pour le montage et la mise en œuvre de projets de formation tels que le volet apprentissage et insertion du PROCEJ (Projet de Développement des Compétences et Emploi des Jeunes).

Sur financement de la Banque Mondiale, on a noté la Gestion des activités d'appui au secteur privé et Développement du dispositif des Plates Formes de Services (PFS) du PADDER (Projet d'Appui à la Décentralisation et au Développement Economique Régional).

Aussi, sur financement de la Banque Africaine de Développement, le Fonds a assuré la formation professionnelle et l'insertion des Jeunes (FIER) dans la région de Ségou et Cercle de Yorosso en partenariat avec Lux Développement.