Burundi: Le Conseil des droits de l'homme demande l'envoi de trois experts

L'UE a jugé non transparente la procédure qui a mené à la présentation du projet de résolution qu'elle estime « contraire aux règles du Conseil et à son esprit ».

Le représentant du Burundi, Renovat Tabu, a d'ailleurs assuré que la situation dans son pays « est normale sur tout le territoire national » et que le gouvernement a réalisé des « progrès remarquables dans la consolidation de l'Etat de droit et dans la lutte contre l'impunité ».

« Il s'agit d'une approche pratique qui tient compte de la situation sur le terrain et des efforts menés sur le plan national, régional et continental », a déclaré M. Doudech.

« En coopération avec le gouvernement du Burundi », les trois experts auront pour mandat « de recueillir et de conserver des informations et de déterminer les faits et circonstances » de violations des droits de l'homme dans le pays.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.