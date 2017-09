Dans le cadre de la coopération bilatérale, les deux pays tissent de bonnes relations. L'Allemagne a bien élargi son engagement au Mali à travers 3 axes principaux, à savoir la décentralisation, l'agriculture et l'eau.

Pour donner un nouveau souffle à la coopération Mali- Allemagne, l'Ambassade d'Allemagne au Mali a organisé une conférence de presse à l'occasion de la fête de l'Independence du Mali, le 22 septembre et la journée de l'unité allemande, le 3 octobre. Elle fait part de son soutien infaillible aux autorités Maliennes. C'était le mardi 26 septembre 2017 à la Maison de la presse sous la présidence de son Excellence M. Dietrick Becker, Ambassadeur d'Allemagne au Mali.

« À cet effet, entre nos deux pays, il s'agit d'un partenariat renforcé et multiforme, tant dans la coopération au développement qu'en matière de sécurité », a laissé entendre M. Dietrick Becker, Pour lui, « une vraie coopération entre partenaires est dûment nécessaire. C'est dans ce contexte que les visites du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Défense respectivement en avril et en août 2017 au Mali sont un témoignage de l'importance que l'Allemagne accorde à pays. Précisément dans le domaine de la défense », a magnifié M. Dietrick Becker. Avant de souligner l'assistance des soldats Maliens par leurs homologues Allemands dans le cadre de la coopération militaire.

Par ailleurs, la coopération entre le Mali et l'Allemagne est très développée dans le domaine de la décentralisation. L'Allemagne vient de financer à hauteur de 5.000.000 d'euros le Centre de Formation des Collectivités Territoriales sur la route de Kati. En plus, elle va mobiliser 12.000.000 d'euros pour la rénovation de l'aéroport de Gao et 10.000.000 d'euros seront consacrés dans le domaine rural. Un effort similaire est consenti pour aider la région de Ménaka.

Dans le domaine de l'emploi, l'Allemagne s'engage à créer 1.000.000 d'emplois dans les années à venir dans le secteur privé, et dans le secteur de l'agriculture pour dresser la courbe du chômage à condition qu'il ait plus de transparence et de la lutte contre la corruption. Ce serait l'une des meilleures manières de lutter contre l'immigration clandestine.

Enfin, il affirmera que les élections passées récemment en Allemagne n'auront aucun impact sur cette coopération. « Plus de 100 projets et initiatives de la coopération Allemande sont mis en œuvre avec un total de 430.000.000 d'euros de fonds », a-t-il indiqué. Avant d'ajouter : « Il y a 3 semaines, tout juste, deux nouvelles conventions bilatérales ont été signées ». Selon lui, l'Allemagne a bien élargi son engagement au Mali, mais 3 axes principaux sont maintenus : la décentralisation, l'agriculture et l'eau.