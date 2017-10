Congo-Brazzaville: Croisade d'évangélisation - La CMD prône le retour au réveil charismatique

Notons que diverses catégories sociales et religieuses sont attendues au cours de ces retrouvailles, notamment les églises sœurs de la CMD, les ministres de Dieu, les chrétiens rétrogradés, les personnes malades, les découragés, les rejetés, les possédés, les hommes d'affaires, les travailleurs, les hommes politiques et autres.

Réceptionnant ces dons, Jean Baptiste Mavoungou, l'un des directeurs de cette école, a eu les mots justes pour remercier les responsables de cette Église : «En plus de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo (APEEC), les Églises représentent des partenaires sûrs pour appuyer les efforts du gouvernement de la République sur sa politique éducative à travers tout le pays. Ce geste n'est pas un fait de hasard, parce que c'est Dieu qui est au centre de ces genres des rendez-vous.

La croisade d'évangélisation a pour principal orateur le prophète, Jean Pasteur Yalaka, visionnaire des CMD. En plus des prières et des adorations à l'endroit de Dieu, les membres de la CMD ont prévu diverses actions sociales au profit de l'école 5 Février 1979. Après l'opération de salubrité lancée dans la cour de cette école, la réfection de la peinture sur l'ensemble des bâtiments et du mur de clôture de cette structure, le rétablissement du réseau d'eau potable de l'école, la remise des dons de tables bancs et du matériel de bureau, les membres de cette Église offrirons aussi des kits scolaires aux écoliers de cette école.

