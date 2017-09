Cameroun: Economie sociale et solidaire - Les communes s'organisent

Les maires du pays se sont réunis mardi dernier à Yaoundé pour une meilleure structuration de leur réseau.

Le réseau des maires du Cameroun pour l'économie sociale et solidaire (Remces) s'est réuni mardi 26 septembre 2017 à Yaoundé, en sa deuxième assemblée nationale. Au menu des travaux dirigés par le directeur des collectivités territoriales décentralisées au ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (Minatdt), Etienne Owono Owono, il y a avait, entre autres, la présentation du rapport d'activités à mi-parcours 2017 du Remces, la feuille de route stratégique, l'adoption des textes et la présentation des projets de convention.

Pour le président de l'association, Tobias Ndjié Mveng, par ailleurs maire de la commune de Ngomedzap, ces assises sont surtout consacrées à la structuration et matérialisation du réseau. En l'occurrence une bonne implantation de l'économie sociale et solidaire qui est en fait une réponse à l'amélioration des conditions de vie des populations notamment le développement local. « Il est question de créer des richesses mobilisant les ressources locales de même que multiplier les activités génératrices de revenus », indique le président.

En termes de bilan et depuis sa création il y a un an, le réseau a signé une convention de collaboration avec le réseau marocain de l'économie sociale et solidaire (Remess). Les deux associations ont mis en place des actions communes pour le développement de leurs mairies respectives. Il s'agit notamment de la sensibilisation, de la formation et de l'accompagnement des collectivités dans leur mise en réseau pour de meilleures dynamiques nationales. Il est aussi question de promouvoir la collaboration et l'échange des expériences entre les organisations.