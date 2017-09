Afrique: Eliminatoires coupe du monde Russie 2018 - L'Afrique attend ses premiers qualifiés

Le continent africain pourrait connaître ses premiers qualifiés à la phase finale de la Coupe du monde, au terme de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018 qui se disputera les 6, 7 et 8 octobre.

Lors de la phase finale de la Coupe du monde qui regroupe 32 sélections, l'Afrique n'a que cinq places. Depuis octobre 2016, 20 sélections dont le Congo participent à un mini- tournoi qui s'achèvera en novembre prochain. Au terme de cette campagne, seuls les premiers des 5 poules de 4 équipes valideront leurs tickets pour la Russie.

Dans le groupe A, la Tunisie qui tient la corde, pourrait valider au terme de la prochaine journée sa qualification pour la coupe du monde. Les Aigles de Carthage se déplacent à Conakry pour y défier le Syli national. Une victoire tunisienne et l'affaire est pliée. La Tunisie aura alors 13 points. Et rien ne peut lui arriver même en cas de contre- performance lors de la dernière journée contre la Tunisie. Ses 4 points pris face aux Léopards de la RDC, leur concurrent direct, feront la différence.

Dans le groupe B, le Nigeria, premier avec 10 points, a toutes les chances devant lui. Les Super Eagles accueillent sur leurs installations la Zambie, deuxième avec 7 points. Les Nigérians pourront fêter leur qualification à domicile en cas de succès. Il faudra par contre attendre la dernière journée pour sélectionner les qualifier dans les autres groupes. Dans le groupe C, la Côte d'Ivoire a 7 points suivi du Maroc (6 points) et du Gabon (5 points). Le Mali est dernier avec 2 points. Lors de la 5e journée, la Côte d'Ivoire sera reçue par le Mali et le Maroc affrontera le Gabon.

Dans le groupe D, le Burkina Faso et le Cap-Vert ont chacun 6 points suivis du Sénégal (5 points) avec un match en retard. Le Cap-Vert accueille le Sénégal et le Burkina faso fera le déplacement de l'Afrique du sud. Encore un peu de patience pour connaître le qualifié du groupe E. Mais la victoire de l'Egypte contre le Congo mettra définitivement terme aux espoirs des Black stars du Ghana peu importe leur résultat à Kampala contre l'Ouganda. L' Egypte, rappelons-le, compte 9 points suivi de l' Ouganda (7 points), du Ghana (5 points) et du Congo (1 point).