Burkina Faso: Lycées scientifiques - 70 élèves pour commencer

Le ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Jean-Martin Coulibaly a annoncé, ce jeudi 28 septembre 2017, l'ouverture de deux lycées scientifiques, sous régime d'internat à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, avec plus d'une soixantaine d'élèves, à compter de l'année scolaire 2017-2018.

Sur les 13 lycées scientifiques prévus dans le référentiel de développement du Burkina, deux seront fonctionnels à partir de la rentrée scolaire 2016-2017 dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Le ministre en charge de l'Education nationale en a donné l'assurance, au cours d'une conférence de presse, ce jeudi matin, à Ouagadougou.

Deux sites d'emprunts avec les commodités nécessaires (salles de cours, de langues, d'informatique, d'hébergement, de restauration, etc.) ont été retenus et aménagés pour accueillir les 70 meilleurs élèves au BEPC de la session précédente. « Nous aurons 35 élèves dont 19 filles et 16 garçons pour le Lycée de Bobo et 35 autres dont 18 filles et 17 garçons pour celui de Ouagadougou », a précisé le ministre Coulibaly.

Le gouvernement a opté pour ce « petit nombre » d'autant plus que les infrastructures ne sont pas encore construites. Ces apprenants, âgés de 17 ans au plus, ont été sélectionnés sur la base du critère de l'excellence. Il faut avoir réussi au BEPC avec une moyenne supérieure ou égale à 16/20. Toutefois, aux dires de Jean Martin Coulibaly, une faveur est accordée à ceux qui ont de « très fortes » moyennes dans les disciplines scientifiques. Soumis au régime d'internat, les élèves seront entièrement pris en charge par l'Etat burkinabé, de la 2nde C à la Tle C, à hauteur de 400 000 FCFA par pensionnaire et par an et encadrés par « les enseignants les plus expérimentés ». Mais, à l'avenir, il pourrait y avoir des inscriptions à titre privé.

Le ministre a informé que les lycées scientifiques ont pour vocation de former des élèves et de leur faire acquérir des compétences en mathématiques, sciences et techniques. «Il s'agit de faire de nos enfants des compétiteurs dans de grandes écoles, parce- que nous avons besoin de ces compétences et qualifications pour accompagner le développement de notre économie », a affirmé le chef du département en charge de l'Education nationale. Ces lycées se veulent des établissements d'excellence et de référence, avec l'ambition de donner une culture scientifique aux pensionnaires et de les orienter vers de grandes écoles d'ingénierie.