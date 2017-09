Cameroun: Promotion du bilinguisme et du multiculturalisme - Ce sera avec la Cour suprême

La haute juridiction a reçu hier la Commission Musonge, en visite de prise de contact.

Le bilinguisme, disposition constitutionnelle, est un terme qui lie étroitement la Cour suprême et la Communion nationale chargée de le promouvoir. De plus, les deux institutions sont la traduction dans les faits de la volonté du chef de l'Etat de renforcer le vivre- ensemble et l'unité au Cameroun. La première, haute juridiction, a été enrichie, il y a quelques mois, de le Section de la Common Law, alors que la deuxième a été créée avec des attributions spécifiques.

En cliquant sur ces deux symboles hier lors de la réception de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM), le Premier président de la Cour suprême a dit tout l'engagement de son institution. Daniel Mekobe Sone a souligné la disponibilité de la Cour suprême à multiplier des voies et moyens pour promouvoir le bilinguisme et le multiculturalisme, en étroite collaboration avec la CNPBM. Une disponibilité rassurante pour Peter Mafany Musonge et l'ensemble des 15 membres de sa commission, venus « solliciter l'attention de la Cour suprême ».

Pour le président de la CNPBM, la volonté des pouvoirs publics de maintenir le Cameroun dans la paix, l'unité et la concorde est soutenue et permanente. Ce qui nécessite l'implication de toutes les institutions, surtout une comme la Cour suprême. Car, « la pratique du bilinguisme dans nos administrations est une forme de justice, car elle obéit à ce que la Constitution a prévu », a rappelé Peter Mafany Musonge. Le renforcement de cette habitude donnera plein sens à la riche diversité culturelle du Cameroun, et à la consolidation du vivre-ensemble. La Commission Musonge s'y attèle déjà depuis plusieurs mois.