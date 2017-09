Afrique Centrale: Le bureau régional de l'ONU concentre son action sur la prévention

« Nous allons très prochainement accompagner une mission pour une levée de fonds afin de soutenir plus activement ces bureaux parce que nous considérons que la piraterie maritime devient une véritable menace pour toute la région du golfe de Guinée », a-t-il expliqué, ajoutant que l'ONU travaillait avec l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale pour mettre en place un dispositif militaire robuste qui puisse permettre de faire face à la piraterie.

S'agissant de la menace posée par l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) en Afrique centrale, M. Fall a rappelé que le chef de cette rébellion, Joseph Kony, était toujours en liberté et que ses troupes étaient en activité, opérant au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Selon lui, cela reste un sujet d'inquiétude. « Nous continuons à travailler pour que la LRA soit définitivement éradiquée », a-t-il expliqué.

« Mais nous assistons quand même à une multiplication d'attaques suicide, surtout dans le nord du Cameroun et aussi à un regain d'activités à la frontière entre le Nigéria et le Cameroun. Donc c'est encore le ventre mou des opérations », a-t-il ajouté.

« Nous sommes pour l'unité du Cameroun mais ce que nous voulons c'est que l'on prenne en compte les revendications des anglophones qui sont tout à fait fondées et que le gouvernement continue dans son élan d'apaisement en libérant les derniers prisonniers pour que la vie reprenne, car jusqu'à présent les écoles sont fermées, les activités n'ont pas repris correctement et il y a encore une certaine incertitude qui se développe ces jours-ci », a expliqué M. Fall.

Une jeune Nigériane avec sa mère et sa sœur dans le camp de réfugiés de Minawao, au Cameroun. Elle a été enlevée par Boko Haram et a passé quatre mois en captivité (archives). Photo UNICEF/Karel Prinsloo

C'est à ce titre que l'UNOCA a organisé récemment une rencontre entre la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la CEEAC à Abuja pour permettre à la CEEAC de tirer profit de l'expérience acquise par la CEDEAO en matière de prévention et de règlement des conflits.

A l'exception de Sao Tomé et de la Centrafrique, toutes les autres élections ont créé des problèmes », explique le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique centrale et Chef de l'UNOCA, François Louncény Fall, dans un entretien à ONU Info.

