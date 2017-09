Afrique de l'Ouest: Des recommandations formulées pour la bonne marche des administrations douanières

La bataille juridique continue entre les sénateurs et le pouvoir mauritanien. Le parquet vient de se pourvoir en… Plus »

Clôturant les travaux de cet atelier régional, le directeur de cabinet du ministre des Finances et du budget, Akouala Mpan, a indiqué que les administrations douanières doivent être considérées comme des locomotives du changement et de développement eu égard aux nombreux défis qui les interpellent.

À l'intention des administrations des douanes de ladite région, il leur a été demandé d'impliquer davantage les gestionnaires de la formation et des ressources humaines à l'exercice d'auto-évaluation du plan stratégique régional et d'assurer la formation initiale de nouveaux agents sur les fondamentaux de la fonction douanière.

A l'issue du 7e atelier régional des gestionnaires de formation et des ressources humaines des douanes de l'Afrique Centrale et Occidentale, tenu du 25 au 27 septembre à Brazzaville, les participants ont formulé plusieurs recommandations en vue d'aider les 24 administrations membres de la région AOC à devenir plus compétentes.

