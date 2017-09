Afrique: Émergence africaine - Federer des énergies au service d'une ambition commune

À l'initiative du média économique panafricain, La Tribune Afrique, Casablanca, capitale économique du Royaume du Maroc, abrite ce 29 septembre, une conférence axée sur la convergence africaine sur le thème : "Africa convergence : Les nouveaux champions du sud"

Deuxième édition du genre, après celle organisée à Paris en France, cette conférence qui regroupera plus de 300 participants composés des personnalités notamment des chefs d'entreprises, des industriels, des politiques, des penseurs, des artistes, intellectuels, musiciens et commentateurs se veut un véritable rendez- vous du donner et du recevoir sur les problématiques auxquelles fait face le continent africain dans sa marche vers l'émergence.

À travers cette rencontre de Casablanca, La Tribune Afrique entend fédérer les acteurs du continent en vue d'envisager des solutions innovantes dans un contexte de croissance rapide du continent qui appelle les grandes entreprises africaines à s'arrimer à la nouvelle donne économique mondiale.

Il s'agit, pour les pouvoirs publics, apporteurs des capitaux, fournisseurs de solutions, partenaires économiques, philosophes, penseurs de réfléchir sur le défi de franchissement d'un nouveau cap.

En effet, la conférence Africa convergence vise comme objectif de réunir les communautés, aussi bien africaines que d'ailleurs, autour de plusieurs plénières afin de les engager dans un dialogue interactif et d'imaginer ensemble les solutions et mécanismes visant à mutualiser les efforts et les énergies au service d'une ambition commune, à savoir l'émergence de l'Afrique.

De même, il s'agit d'envisager des solutions d'une meilleure intégration africaine, en vue de briser les barrières, tant physiques qu'immatérielles qui constituent jusque-là un véritable frein dans la coopération sud-sud et l'intégration de l'Afrique.

Pour cette deuxième édition, plusieurs plénières figurent à l'ordre du jour avec un panel varié d'intervenants. Parmi les thèmes qui seront débattus on note : " Frontières physique et mentale: Comment les briser"; " Convergence et intégration: Le commerce intra-africain à la croisée des chemins" , et " Attractivité et accès au financement: comment organiser la montée en puissance?"