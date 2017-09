Cameroun: Aménagement hydroélectrique de Nachtiga l - On boucle les financements

Au Cameroun, la gestion de la crise anglophone est de plus en plus critiquée. Pour beaucoup de Camerounais, le… Plus »

Etant entendu que les travaux proprement dits de construction du barrage vont commencer au premier trimestre 2018 pour être livrés en 2021 ». Toute chose qui nécessite que certains prérequis soient consolidés. Notamment l'extension de la concession à ENEO (distributeur de l'électricité). « Le président de la République a déjà marqué son très haut accord pour cette concession et un comité interministériel est créé sous la présidence du Premier ministre pour une application rapide et efficience de la décision du chef de l'Etat.

Les travaux étaient conduits par le ministre de l'Eau et de l'Energie (MINEE), Basile Atangana Kouna. Il explique que l'on tient déjà un calendrier des événements. « Il est prévu le bouclage financier de cet important projet au 31 décembre 2017. D'où cette réunion de bailleurs de fonds, visant une dernière évaluation, au lendemain d'une rencontre similaire tenue le 27 juin dernier ». Selon le ministre, en matière de financement, les bailleurs de fonds internationaux interviennent à hauteur de 75% et les banques locales pour 25%. Le MINEE indique que pour assurer les délais contractuels de mise en oeuvre du projet Nachtigal, « à côté du bouclage financier, l'on a envisagé des travaux anticipés qui devraient commencer avant la fin 2017, pendant la saison sèche, entre novembre et décembre.

le projet d'aménagement hydroélectrique de Nachtigal amont (420 MW) est le plus ambitieux en matière de production énergétique au Cameroun. Sa mise en oeuvre est évaluée à 718 milliards de F, à investir par une dizaine de bailleurs de fonds internationaux au premier rang desquels la Banque mondiale, de même que des acteurs nationaux comme l'Etat, et des banques commerciales locales. Pour la deuxième fois, tous ces prêteurs se sont réunis hier à Yaoundé, pour un dernier tour de table afin de boucler les financements nécessaires.

La Banque mondiale et des prêteurs locaux et internationaux réunis hier à Yaoundé pour un dernier tour de table.

