Congo-Brazzaville: Décoration - Le ministre Coussoud Mavoungou fait commandeur dans l'Ordre maritime de France

La Stratégie AIM 2050 de l'UA concerne la gestion des gens de mer, la pollution et les frontières maritimes, la gestion de la zone économique exclusive, les transports maritimes et d'autres aspects.

Par ailleurs, le ministre Coussoud Mavoungou a contribué dans la conception et la promotion de la Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans (AIM 2050) de l'Union africaine (UA). « C'est une stratégie qui tient compte de tout le développement du secteur maritime », a-t-il précisé.

Ancien ministre des Transports maritimes et de la marine marchande, Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou a assuré la présidence en exercice du Mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port (Mou d'Abuja) et du conseil d'administration de l'ARSTM.

Il figure parmi les cadres sortis des grandes écoles d'administrations maritimes de France ayant plaidé pour la transmission de l'intelligentsia maritime en Afrique et pour l'insertion de la filière affaires maritimes et portuaires à l'Ecole nationale d'administration de Côte d'Ivoire.

La capitale économique ivoirienne abrite l'Académie régionale des sciences et techniques et de la mer (ARSTM), une structure de formation des cadres maritimes des pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du centre. En 1986, Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou était le président du comité pour la régionalisation de l'ARSTM qui s'appelait au départ le Centre de formation maritime de Noungoua.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.