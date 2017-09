Angola: Le conseil provincial traite du développement des associations juvéniles

Durant son séjour à Mulenvos, le secrétaire du Conseil provincial de la jeunesse a participé à un culte de l'Église pentecôtiste, où il a exhorté les fidèles de cette dénomination à prier pour une nation plus forte et plus pacifique.

Le secrétaire exécutif du CPJ s'est engagé à acheminer les préoccupations et à intercéder auprès de l'administration locale et du gouvernorat provincial pour les résoudre.

À l'occasion, le président de la ligue, le pasteur José Henriques Pina, a parlé de la nécessité de plus d'unités de santé, d'établissements d'enseignement et de postes de police dans la localité de Mulenvos, district urbain d'Estalagem, où la Ligue développe des actions avec les communautés.

La rencontre, dirigée par le secrétaire exécutif du CPJ, Isaías Domingos Kalunga, a eu lieu mercredi et s'est concentrée sur la représentativité de cette Ligue dans les différents quartiers et municipalités de la province de Luanda.

