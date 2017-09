Madagascar: Thierry Rakotonarivo - « Le référendum est techniquement faisable »

« La principale inquiétude concerne les conséquences politiques du référendum. Ce scrutin apporterait-il un apaisement ou non ? Tous les acteurs devront s'atteler à éviter une crise post-référendaire. L'organisation d'une présidentielle dans une conjoncture trouble sera difficile. Si tous les acteurs s'accordent à accepter les résultats du référendum et à assurer un contexte apaisé en vue de la présidentielle, il n'y aura pas de problème », conclut le vice-président de la CENI.

D'autant plus que les fonds internationaux prévus dans le projet de soutien au cycle électoral à Madagascar (SACEM), ne serait destiné qu'à soutenir les charges de la présidentielle, tel que l'a indiqué Marie Dimond, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement, en marge d'un événement à la CENI, le 15 septembre. Au delà du financement, la Commission électorale semble plus craindre les impacts politiques d'un référendum sur la présidentielle.

Il faudra également prendre en compte la période de la campagne électorale et celle nécessaire pour la publication des résultats provisoires et la proclamation des résultats définitifs. « La CENI devrait mettre quinze jours pour publier les résultats provisoires et la Haute Cour constitutionnelle devrait mettre à peu près le même temps pour la proclamation des résultats définitifs », précise Thierry Rakotonarivo.

Toutefois, il souligne que, pour ne pas remettre en cause la tenue de la présidentielle en 2018, si référendum il y a, il devra se faire en juin. « Cela nous laissera le temps nécessaire pour préparer ensuite la présidentielle qui devrait se tenir entre le 25 novembre et le 25 décembre 2018 », explique-t-il. L'ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur rappelle néanmoins, que les textes en vigueur prévoient que la convocation des électeurs doit se faire quatre-vingt-dix jours avant le vote.

