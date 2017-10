Congo-Brazzaville: Religion - Moklisto, un magazine proche du chrétien

La revue produite par les jeunes chrétiens de la paroisse Chapelle de la victoire de la communauté Église pentecôtiste la victoire (EPV) ambitionne « d'offrir une plate-forme de communication entre différents chrétiens, une tribune de libre expression pour l'édification du corps du Christ ».

La première édition du Magazine Moklisto est déjà sur la table de lecture. Sous le titre principal, un message au peuple de Dieu : « Les sept dispensations », développé par l'Apôtre Alpha Lushima, cette édition livrée au mois d'août propose également, dans ses vingt-six pages, en son éditorial, « une nourriture qui nous rassasie à jamais », par sa rédactrice en chef Myphie Patricia Matondo. Il y a également le « Témoignage poignant » du pasteur Marcello Jérémie Tunasi, de l'Église La Compassion, « Espace chrétien universitaire », écrit par le Cordon du CPC Unikin, Dieu Merci Tamuki, « La femme et sa destinée prophétique », avec l'évangéliste Émilie Tshibala, de l'Église Foi abondante, « Une aide semblable », avec le pasteur Athom's Mbuma, de l'Église Philadelphie, cité d'exaucement, « Les jeunes et les réseaux sociaux », avec l'évangéliste Dr Jimmy Yuma, de l'Église 5e Celpa/Philadelphie/Lingwala.

L'édition propose également « Musicalement vôtre », sous la plume du chantre chrétien Don Lushima, « Comment trouver et rendre un travail passionnant », écrit par l'homme d'affaires Colin Nzolantima, «Message de repentance », d'Elvis Kateba, de l'Église Betsaïda ainsi que la prédication du pasteur Lema Diamonika, de l'Église Christ notre espérance sous le thème « Les épreuves nous font grandir dans la foi ». L'évangéliste musicien chrétien José Etina a, lui, écrit sur « La louange et l'adoration. Juste question d'un pas ». Alors que l'expert en VIH-sida, le Dr Trésor Kalala Kabala, et la journaliste Guyette Makoki ont respectivement écrit sur la connaissance du VIH et la Journée internationale de la femme fêtée chaque 8 mars.

Au service de l'Évangile

Dans ses objectifs, le magazine Moklisto vise à établir une connexion, un trait d'union entre différentes Églises chrétiennes, édifier l'Église corps du Christ, gagner des âmes à Christ et promouvoir la culture de la lecture dans le milieu chrétien. La vision de la revue est d'édifier l'Église (affermir, enseigner, corriger, convaincre de l'amour du Christ, consoler et encourager un Moklisto dans sa démarche chrétienne) ainsi que d'évangéliser (faire d'un païen un moklisto, grâce à un message de repentance et une prière d'acceptation du Christ).

Alors que dans sa livraison, ses différentes rubriques comme Message au peuple de Dieu (un homme de Dieu sélectionné s'adresse au peuple de Dieu par rapport à une circonstance ou un évènement précis), Vie et témoignage ( traite de l'expérience des pasteurs et autres Chrétiens, parlant de leur appel ou des bienfaits de Dieu dans leurs vies), Espace universitaire chrétien (présente une communauté chrétienne œuvrant dans une université), Conseils aux couples (messages destinés aux couples et à ceux qui aspirent au mariage), Conseils à la jeunesse, etc., la revue tend à mettre à la disposition de ses lecteurs de la matière en vue de bien vivre, de mieux vivre leur vie chrétienne.

Ouverte à toutes les Églises et communautés chrétiennes, la revue Moklisto dont la deuxième édition est en préparation est disponible dans certaines Églises de la capitale congolaise dont EPV/Chapelle de la victoire à Ndjili, Église Betsaïda à Lemba Salongo et à la 6e rue Limete, au Centre évangélique Christ notre espérance, à Ndjili, à l'Église La compassion, 2e rue Limete, Église Philadelphie/cité d'exaucement, à Barumbu, Église Foi abondante, 9e rue Limete, au Centre évangélique Arche de l'alliance, à Masina et l'église Jevel, à Matete. Elle est joignable au 089 76 83 440.