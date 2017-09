Maroc: "Shakespeare à Casablanca", un film plein d'espoir sur la conception de l'amour au pays

Présidé par la réalisatrice sénégalaise, Fatoumata BintouKandé, le jury de la compétition documentaire est composé de la réalisatrice et scénariste maroco-française, Rahma Benhamou El Madani et de la journaliste marocaine, Fatima Ifriqui.

Ce documentaire basé sur l'amour s'attaque aussi à la jeunesse, en particulier celle issue d'un milieu défavorisé qui malgré les conditions difficiles demeure optimiste pour un lendemain meilleur, a-t-elle souligné, ajoutant qu'il faut garder espoir dans la jeunesse, croire en elle, aller vers elle, l'explorer et l'aider, car elle est le présent et l'avenir de ce pays.

"Ce film est une déclaration d'amour à la ville de Casablanca. Il m'a permis d'aimer cette ville, de me réconcilier avec moi-même, de montrer la conception du simple citoyen marocain de l'amour et de faire découvrir les aspirations de la jeunesse marocaine", a déclaré la réalisatrice à la MAP.

Dans 60 minutes la réalisatrice va accompagner une troupe de théâtre de jeunes qui jouent la pièce de Shakespeare "Songe en nuit d'été" en darija dans les rues de Casablanca. Ce groupe de théâtre va saisir cette occasion pour se rapprocher du public et questionner toute la ville sur l'amour et son langage. Ce film documentaire dévoile la soif des Marocains à la parole, qui vont exprimer leurs sentiments et évoqué la question d'amour sans réserve, car rarement les questions de la troupe ont été confrontées au refus.

