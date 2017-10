Congo-Brazzaville: IFC - La semaine des cultures urbaines passionne les jeunes Ponténégrins

L'institut français du Congo (IFC) lancera dans la ville côtière la 3e édition de la semaine des cultures urbaines dédiée à la musique hip-hop du 3 au 7 octobre.

L'IFC est très attaché à mettre en lumière une culture qui est très prisée par la jeunesse et parfois mal comprise par son environnement social. Une dynamique universelle dont les éléments de reconnaissance et de langage artistique sont désormais mondialisés et soudés par des moyens de communication qui transcendent les frontières nationales et les appartenances communautaires traditionnelles. C'est dans ce sens que l'IFC a lancé la semaine des cultures urbaines, une activité qui aujourd'hui passionne de nombreux jeunes Ponténégrins et danseurs de hip-hop qui se mesurent par des battles. Ces moments sont devenus des repères pour cette jeunesse qui veut se faire un nom à travers la culture.

Dans son message, la directrice déléguée de l'IFC, Fabienne Bidou, a rappelé que si les artistes et leurs publics portent en eux les accents particuliers des terres qui les ont vus grandir, ils se sentent appartenir à une seule et même grande famille, une famille jeune qui demande écoute et respect. « Les artistes programmés à cette troisième édition se situent dans la branche de ce qu'on a pris l'habitude de nommer "rap conscient", par opposition à un style tape à l'œil, égaré sur les voies de l'apologie de l'argent et de la superficialité, voire parfois aussi de la vulgarité », a-t-elle dit. Pendant la soirée d'ouverture, les Ponténégrins auront la chance de découvrir Daniel et Verdi One, deux talents prometteurs qui se sont imposés lors des tremplins. Ame de Chacal, artiste militant des cultures urbaines et membres des premiers collectifs qui ont bâti les fondations de la scène rap à Pointe-Noire, assurera avec ses musiciens une deuxième partie qui s'annonce vitaminée.

En clôture de la semaine, l'IFC accueillera Casey et son DJ Kozy pour une création inédite avec les rappeurs de Pointe-Noire, aboutissement d'une semaine d'atelier. Casey est une artiste française dont la signature ne ressemble à aucune autre : textes aux qualités littéraires, devenus trop rares dans le rap francophone, critiques solidement argumentées d'un monde partant parfois à la dérive, liberté de ton et de parole, lucidité narquoise sur les égarements de trop nombreux rappeurs, tels sont quelques uns de ses traits de plume. La dernière journée sera spéciale, elle sera consacrée à la danse. Et en appui, il y aura une table-ronde et des projections. Milano Royal, lauréat des scènes ouvertes, sera également de la partie. Notons que les lauréats des scènes ouvertes en slam, rap et danse seront programmés sur la scène Tchicaya U Tam'Si et de l'IFC. Un groupe phare de la scène congolaise et des artistes internationaux sont également invités à rencontrer le public ponténégrin.