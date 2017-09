Tunisie: Faouzi Benzarti - «Je resterai le coach de l'Espérance »

Plusieurs rumeurs ont annoncé que le comité directeur de l'Espérance Sportive de Tunis compte se séparer de Faouzi Benzarti à la suite de l'élimination face à Al Ahly en quarts de finale de la Ligue des Champions. On rappelle qu'au lendemain de la défaite à domicile de l'EST face à Al Ahly d'Egypte, et son élimination de la Coupe de la Ligue des clubs champions d'Afrique, le président de l'Espérance Hamdi Meddeb a présenté par écrit sa démission qui a suscité un vif émoi dans le milieu sportif tunisien notamment les supporteurs de l'EST.

Lors d'un point de presse tenu aujourd'hui, jeudi 28 septembre 2017, à la salle des conférences du stade d'El-Menzah, l'entraîneur des «Sang et or» a indiqué qu'il ne compte pas présenter sa démission de l'EST.Malgré l'élimination précoce en Ligue des Champions, l'entraineur espérantiste ne quittera pas le navire et poursuivra sa mission durant cette saison.

« Pour le moment, je suis toujours à la tête de l'équipe. Si le bureau directeur estime qu'il faut que je parte ou que le public « Sang et Or » exige mon départ, je ne resterais pas ».

En réponse aux informations sur son départ imminent, Benzarti a indiqué qu'il restera entraîneur de l'Espérance de Tunis. Le technicien tunisien a déclaré aujourd'hui qu'il gardera son poste à la tête des Sang et Or de Tunis.

