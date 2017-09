Ile Maurice: Protection des sources - Un recours au Privy Council pas à écarter

Nad Sivaramen, Axcel Chenney et Yasin Denmamode ont été déclarés «libres» par la police hier.

Or, une autre bataille s'annonce pour eux : celle du droit à la protection des sources. Une question qui touche l'ensemble de la presse car, selon nos renseignements, la police essaie par tous les moyens de saisir les ordinateurs et téléphones portables des journalistes dans le cadre des allégations du «self-confessed swindler» Husein Abdool Rahim. Dans les milieux proches des Casernes, on laisse entendre qu'on se dirige probablement vers un Judge's Order en vue d'obtenir ces outils de travail des journalistes.

Au niveau de la police, on indique que le directeur des publications de La Sentinelle Ltd et les deux journalistes se sont farouchement opposés aux demandes de la police en ce qui concerne la saisie de leurs ordinateurs et téléphones portables. Par ailleurs, la rédaction de l'express a déjà contacté des organisations internationales des droits de la presse à ce sujet.

Nos confrères sont contre toute saisie de leurs biens pour protéger leurs sources d'information. D'ailleurs, un homme de loi rappelle que le droit à l'information est garanti par la Constitution.

Les démarches pour stopper cette saisie de la police pourraient aller très loin. Un recours au Privy Council n'est pas à écarter. Dans certains milieux, on se demande même si la motivation première de la police ne serait pas d'avoir accès aux contacts des journalistes. En tout cas, la police compte aller de l'avant avec les interpellations. Celles qui devraient retenir l'attention dans les jours à venir sont sans doute celles de l'avocat Ashley Hurhangee et de Roshi Bhadain qui est attendu au pays.

Comme l'a dit le Police Press Officer Shiva Coothen hier, il s'agit ici d'une enquête de longue haleine. D'autres personnes devraient être convoquées et interrogées.

Principe de base du journaliste

Selon les règles déontologiques du journalisme, les journalistes professionnels ont le devoir de faire le maximum pour protéger l'identité de leurs sources. Le but est de préserver la liberté de dévoiler des informations. Le 6 octobre 2016, le Parlement français a adopté une proposition de loi sur l'indépendance et le pluralisme des médias. Celle-ci vise notamment à une meilleure protection des sources des journalistes. C'était l'une des promesses de François Hollande.

Les médias anglo-saxons protègent l'identité des sources qui sont notamment vulnérables aux risques de licenciement, violences ou encore discriminations. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme protège, lui, la liberté d'expression et précise la protection des sources d'information des journalistes.