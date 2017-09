Sénégal: L'éducation aux valeurs républicaines et sociales au cœur du plan stratégique de la DEE

Saly-Portudal (Mbour) — La question de l'éducation aux valeurs républicaines et sociales figurent en bonne place dans le plan d'orientation stratégique de la Direction de l'enseignement élémentaire (DEE) pour les cinq prochaines années, a indiqué jeudi l'inspecteur d'académie de la région de Sédhiou (sud), Cheikh Faye.

"Cette question de l'éducation aux valeurs républicaines et sociales a été repositionnée au centre des préoccupations du système éducatif et elle demeure une préoccupation des autorités supérieures de l'éducation et de la nation", a-t-il souligné, jeudi à Saly-Portudal (Mbour, ouest).

Il s'exprimait à la clôture d'un atelier sur le bilan scolaire du sous-secteur de l'enseignement élémentaire et de partage du cadre d'orientation stratégique de la Direction de l'enseignement élémentaire (DEE) pour les cinq prochaines années.

"En tant qu'inspecteurs d'académie qui avons en charge le développement de l'éducation au niveau des régions, nous nous engageons et engageons tous les inspecteurs de l'éducation et de la formation qui sont sous notre autorité, à faire de l'éducation aux valeurs républicaines et sociales une priorité [...]", a-t-il lancé.

Il faut, pour se faire, mettre à contribution "l'ensemble des membres de la famille éducative à la base, particulièrement les collectivités locales et les associations de parents d'élèves", a-t-il dit.

Il s'est félicité de l'"approche inclusive" qui a prévalu tout long de la rencontre qui a regroupé l'ensemble des acteurs de la famille éducative.

"A l'heure où on parle de gestion axée sur les résultats (AGR) et de recherche de performance avec les contrats de performance, un pilotage à vue des structures n'est plus de mise. En d'autres termes, toute structure, quelle qu'elle soit, fût-elle une garderie d'enfants, doit avoir une vision prospective qui consiste à se fixer des objectifs et des orientations très clairs et les décliner en plan opérationnel", a estimé l'IA de Sédhiou.

De son côté, la directrice de l'enseignement élémentaire, Khady Diop Mbodji pense que, pour avoir davantage de qualité et se mettre dans la dynamique d'émergence d'une école de qualité et de réussite, certains fondamentaux doivent être réglés.

Elle a cité parmi eux, l'éducation basée sur les valeurs, la restauration des valeurs dans l'enseignement élémentaire, le retour à la discipline. Selon elle, ce sont "des fondamentaux importants" à retenir au niveau de la DEE comme "une ambition forte".

"Aujourd'hui, nous nous sommes engagés à restaurer les valeurs et la discipline à l'école, à faire de sorte qu'il y ait une mise à niveau des écoles qui puisse permettre d'avoir un environnement des apprentissages propice à la production de la qualité", a déclaré Mme Mbodji.