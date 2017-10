Congo-Brazzaville: Forêt - WWF présente un rapport positif pour l'année 2016

La représentation congolaise du Fonds mondial pour la nature (WWF) a publié, le 28 septembre, son rapport bilanciel 2016, qui renseigne sur la tendance à la baisse de saisine d'ivoire, la lutte anti-braconnage, les patrouilles, et l'appui à une unité canine.

L'organisme de conservation rapporte que s'agissant des pointes d'ivoire, la moyenne par défense saisie est de 2,40kg, une tendance à la baisse observée depuis plus de cinq ans.

En outre, les rédacteurs et signataires révèlent que des efforts ont été consentis pour faire appliquer la loi et des performances produites sont alléchantes. Par exemple: les cas de déferrement sont estimés à 95%; ceux de jugements rendus 65,7%; les cas de prison en attente du jugement 14% et ceux des libertés provisoires oscillent à 11,9% en 2016.

« Face au braconnage persistant (... ) un dispositif de surveillance et de lutte anti-braconnage a été renforcé à travers les patrouilles de type surveillance, lutte anti-braconnage (Lab), contrôle poste fixe, investigation, protection et suivi de clairière, protection de cultures et mixte binationale », indique le WWF.

L'organisme de conservation a signé un contrat d'abonnement avec le cabinet d'avocats Esseau, dans le but de lutter efficacement contre l'impunité en matière de criminalité faunique. Le WWF en collaboration avec WCS-Congo transfère quelques prisonniers de la Maison d'arrêt de Ouesso (Sangha) à Djambala (Plateaux), pour des raisons de décongestion.

Des rédacteurs et signataires soulignent que « les performances encourageantes ont été enregistrées comme en témoigne l'arrestation des trafiquants qui animaient les principaux réseaux de trafic transfrontaliers d'ivoire. Ce travail doit s'étendre en 2017 dans la zone d'Avima et du Djoua-Ivindo ».

Le WWF affirme avoir réalisé soixante et six patrouilles dans dix zones sensibles notamment là où l'activité du braconnage est très fréquente.

Pour l'inventaire de grands mammifères, le projet ETIC qui travaille avec le WWF a entrepris, depuis quatre années, des programmes dans les massifs forestiers Djoua-Ivindo, Messok-Dja et dans l'unité forestière d'aménagement deTala-Tala.

Le WWF a congratulé sa collaboration avec ses partenaires notamment les Commissariats de police de Sembé, Ngbala et Souanke qui ont œuvré à leur côté dans les phases d'investigation, d'interpellation et de gardes à vue de braconniers.