Cameroun: Il viole sa nièce

« J'ai demandé à mon épouse de vérifier ce qui lui cause ces douleurs et c'est alors que le pot-aux-roses est découvert. Nous nous sommes rendus hier à la Garnison militaire de Yaoundé où le Lieutenant-colonel Christelle Kamdem Ngongang, chef de service spécialisé en gynécologie obstétrique a constaté la bastonnade et le viol et nous a recommandé le Dr Yane Ngane à l'hôpital central de Yaoundé », déclare le père. Le suspect est passé aux aveux au commissariat de Nkolbisson où il est placé en garde à vue pour besoin d'enquête. Une plainte a été déposée par les parents, rapport médical à l'appui .

Face aux douleurs et aux cris de la petite, les parents décident de la transporter à la clinique « La passerelle » à Oyom-Abang. « Après l'avoir auscultée, le médecin nous a expliqué que l'enfant a été traumatisée par des gifles qui seraient à l'origine de cette coloration et des lésions sur son visage », révèlent les parents. Après une prescription médicale, le couple regagne sa maison. Mais en faisant la toilette au bébé, la mère constate qu'elle pleure lorsque sa main effleure ses parties intimes.

