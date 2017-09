Cameroun: CAN 2019 - Blaise Moussa éjecté du COCAN

Car à part rédiger les textes pour aboutir à une élection du comité exécutif de la Fecafoot incontestable, le comité de normalisation devra également auditer les comptes de la Fecafoot pour déceler des dépenses fictives, fantaisistes et irrégulières. Hors ce volet du travail de l'équipe de Me HAPPI Dieudonné est un spécialité de Blaise Moussa, d'où le travail souterrain des « Tombistes » pour éviter de mêler ce dernier à cet audit.

Crédité d'une moralité saine et d'un professionnalisme avéré, le Secrétaire General de la Fecafoot reste encore jusqu'à présent l'interlocuteur légal des instances internationales du football malgré une note interne signée par Me HAPPI Dieudonné qui recentre la gestion du courrier à son cabinet. Maitrisant la gestion des affaires Fecafoot depuis son recrutement par appel à candidature en 2015, il pourrait être victime de l'ancien système TOMBI resté aux affaires et qui le voit mal camoufler toutes leurs frasques accumulées jusqu'ici par l'ancienne équipe qui préparerait déjà dans les coulisses « leur Secrétaire General ». D'après nos sources, si les réseaux de TOMBI A ROKO positionnent peu à peu PAUL MEBIZO pour remplacer Blaise MOUSSA comme Secrétaire General à la Fecafoot, c'est tout simplement pour rendre dérisoire le travail du comité de normalisation.

La seule curiosité est l'ejection de Blaise Moussa qui, toujours en fonction comme Secrétaire General et qui occupait un poste de Vice-president à la commission de veille dans l'ancienne équipe du COCAN lors de la première mouture, est absent du réajustement rendu public hier lors du journal officiel de 13h par le Ministre des Sports et de l'Education physique Pierre Ismael BIDOUNG PKWATT. Pourquoi autant d'acharnement à vouloir écarter a tout prix Blaise Moussa ?

