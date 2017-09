Gabon: Une trêve sociale signée entre le pouvoir et 14 centrales syndicales

Elle se poursuit et elle va se faire sentir encore plus ! Parce que nous disons que - une fois de plus - les agents ont été trompés. Tout ce qu'ils sont en train de prendre comme engagements, ils ne vont pas le tenir », prévient Wilfried Erisco Mvou Ossialas, le porte-parole de cette fédération.

Nous avons signé avec quatorze centrales syndicales. Les syndicales qui ont signé avec nous représentent plus de 90 % des agents des administrations financières et pétrolières. »

Le huis clos a duré 13 heures. Les syndicalistes réclamaient entre 12 et 26 milliards de francs CFA d'arriérés de primes. Le pouvoir voulait à tout prix mettre fin à cette grève qui dure depuis trois mois et qui occasionne chaque jour une perte d'un milliard de francs CFA dans les caisses de l'Etat.

Copyright © 2017 Radio France Internationale.

