Guinée: Journée ville morte de l'opposition - Réaction des quelques citoyens

Et pourtant leurs familles ne comptent que sur ça pour survivre. Si la ville n'est pas calme nous ne pouvons pas de vendre nos marchandises et si ce genre de situation perdure nous risquons de mourir de faim».

Pour le faire il faut l'implication des toutes les parties impliquées le gouvernement et l'opposition, ils doivent fournir beaucoup d'efforts dans ce sens. Mais le plus important c'est qu'ils essaient de s'entendre afin de résoudre leurs problèmes de façon civilisée».

Mamadou Saliou sociologue de formation: «l'opposition peut manifester et de projeter des journées villes c'est son droit. Mais il faut tout ce passe dans les meilleures conditions pour éviter des pertes en vie humaines et de détruire les biens des citoyens.

