Burkina Faso: 12e SITHO - C'est parti pour quatre jours de valorisation du tourisme interne

Cette année, les réflexions du Salon sont orientées sur la problématique de la promotion du tourisme interne. La politique nationale du tourisme définit le tourisme interne comme étant la forme de tourisme pratiquée par les résidents d'un pays donné, qui voyagent à l'intérieur de ce pays.

Pour le comité d'organisation, par la voix de son premier responsable, Jean Paul Koudougou, cette édition se veut celle du défi surtout avec les différentes crises et attaques terroristes qu'a connu le Burkina Faso ces dernières années.

A l'en croire, cette publicité négative a entrainé un recul avec une chute du nombre de touristes internationaux tant sur les sites d'hébergement que sur les sites touristiques.

« Cette situation dont les retombées négatives sur l'économie nationale sont indiscutables, nous interpelle tous sur l'impérieuse nécessité de trouver des solutions palliatives à ce manque à gagner.

A cet effet, le développement du tourisme interne, sans être une panacée, se présente comme la solution sûre et durable pour une relance réelle et une promotion pérenne du tourisme nationale » a expliqué Jean Paul Koudougou.

En matière du tourisme interne, les chiffres sont actuellement encourageants. Selon les données livrées par le département en charge du tourisme, les arrivées du tourisme interne en 2015 s'élevaient à 474 585 soit une hausse de 5,34% par rapport à celles de 2014 et de ce fait, représente 65% des arrivées globales au Burkina Faso.

Et pour le ministre Tahirou Barry, cela serait bien qu'au sortir de ce cadre, on aboutisse à l'adoption d'un mécanisme qui amènera les Burkinabè et les Africains à aimer ce qu'ils ont chez eux. Il a en profiter pour « tacler » les occidentaux.

« Le thème sur le tourisme interne nous interpelle quand certaines chancelleries s'amusent à nous colorer pour mieux nous étouffer.

Notre couleur sera celle que nous choisirons et personne ne magnifiera notre richesse touristique à notre place.

Si la France, les USA, l'Espagne, la Chine et l'Italie constituent les premières destinations touristiques mondiales avec des sites souvent moins attrayants que les nôtres, nous devrons rechercher à l'interne, à l'issue de nos réflexions, des mécanismes porteurs et efficaces pour amener nos compatriotes et frères africains à aimer ce qu'ils ont en même et à les valoriser » a fait savoir le ministre Barry.

Après le cérémonial d'ouverture, les officiels après avoir couper le ruban, ont visité quelques stands au niveau de l'exposition. Le Niger pays invité d'honneur a promis de marquer son empreinte dans cette édition.

« Ce salon participe de notre volonté commune de relever le défi du moment. Nous devons prospecter et développer le tourisme intérieur et le tourisme entre nos Etats.

C'est une occasion pour nous de nous faire connaitre et de faire connaitre nos potentialités et d'encourager tous nos concitoyens à aller à la découverte de leur propre pays d'abord. C'est ce qui se passe ailleurs, pourquoi pas chez nous » a dit Ahmed Batto, ministre nigérien du tourisme.

Exposition des acteurs du tourisme et de l'hôtellerie, rencontres B to B entre professionnels du secteur et un colloque international sur la thématique constituent entre autres le menu de cette édition.

L'entrée pour la visite des stands au niveau de l'exposition est gratuite. Une centaine d'exposants, 25 tours opérateurs, 1000 participants et plus de 50 000 visiteurs sont attendus du 28 septembre au 1er octobre prochain dans l'enceinte du Siao.