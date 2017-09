Cameroun: Le RDPC organise la veille

«Le Secrétaire général du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, M. Jean Nkuete, communique : En fin de semaine dernière, des actes criminels et odieux ont été perpétrés dans certaines localités du pays par des groupuscules d'extrémistes et de fanatiques, notamment l'incendie de bâtiments publics, d'établissements scolaires et de résidences privées à Bamenda et à Buéa.

Ainsi que l'explosion de bombes artisanales, dont une à Bamenda et l'autre à Douala, qui visait spécifiquement les installations de la Société camerounaise des dépôts pétroliers. En outre, d'autres projets de même nature sont annoncés en différents endroits du territoire national, avec pour point d'orgue la proclamation de l'indépendance d'un Etat le 1er octobre 2017.

Ces agissements ignobles et lâches d'essence terroriste ont suscité et continuent de susciter l'indignation, la désapprobation et la réprobation de l'immense majorité de nos compatriotes qui ne demandent qu'à vivre en paix et refusent de voir prospérer au Cameroun des pratiques venues d'ailleurs, dont l'objectif avéré est de détruire le vivre ensemble camerounais fondé sur la paix et l'unité constitutives de la fierté et la grandeur de notre pays.

Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais se joint à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais de bonne volonté épris de patriotisme et condamne avec la dernière énergie ces actes de violence gratuits, comme il n'a cessé de le faire depuis le début des événements. Il est évident que ces actes terroristes sont destinés à opposer les communautés nationales les unes contre les autres, à ruiner nos précieux acquis de paix et d'unité, à démoraliser les populations et à semer la terreur et le doute en leur sein, compromettant ainsi la poursuite de l'œuvre de construction nationale.

Le parti exprime également sa solidarité envers tous nos compatriotes du Sud-Ouest et du Nord-Ouest qui sont les premières et les principales victimes de la volence ambiante. Aujourd'hui, malheureusement, ils ne peuvent, ni vaquer librement à leurs occupations, ni envoyer normalement et sereinement leurs enfants à l'école afin de préparer leur avenir comme les autres enfants de la République. Dans ce contexte, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti de paix, d'unité et de progrès, invite chaque Camerounaise et chauqe Camerounais à redécouvrir l'histoire du Cameroun pour mieux appréhender le prix de la paix dont le président de la République, Son Excellence Paul Biya, a rappelé encore récemment le 22 septembre 2017 aux Nations unies à New York, qu'elle était « notre bien le plus précieux.

Sans elle, nous ne pouvons rien entreprendre de durable, d'efficace au bénéfice de nos jeunes, de nos peuples. » Aussi, le secrétaire du Comité central du RDPC demande-t-il aux chefs des délégations permanentes régionales et départementales du Comité central ainsi qu'aux présidents des sections RDPC, OFRDPC, OJRDPC, de renforcer l'encadrement des militantes, des militants et des populations afin de les préserver davantage de l'intimidation, de la désinformation et de l'intoxication.

Il les convie plus particulièrement à organiser des mobilisations fortes au niveau local dans le but :

1- De manifester le soutien du RDPC aux compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ;

2- D'exprimer le refus catégorique de la déstabilisation des institutions et de la désintégration de l'Etat ;

3- De marquer la détermination de l'immense majorité de nos compatriotes à ne pas se laisser entraîner dans l'engrenage de la violence, de la haine et de la désunion.

En renouvelant son total appui aux camarades militantes et militants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dont il salue par ailleurs la vaillance et la pondération, il les exhorte à redoubler de courage et de résistance face aux vélléités de marginalisation que veulent leur imposer les ennemis de la République et de l'unité de notre pays en bloquant les activités économiques et la libre circulation des personnes et des biens, en disséminant sans cesse de fausses informations sur les réseaux sociasux et en détruisant le système éducatif et scolaire.

Dans ce contexte, le secrétaire général du Comité central du RDPC lance un vibrant appel à la mobilisation sans réserve de tous les patriotes, sans exception, contre cette violence que l'on veut imposer à notre pays, car comme l'a si bien relevé le chef de l'Etat aux Nations unies, « la quête de la paix nous concerne tous ».

Enfin, le secrétaire général du Comité central assure les militantes, les militants et l'ensemble des populations de la ferme détermination du gouvernement de la République à tout mettre en œuvre, sans faiblesse mais toujours dans le respect des droits humains, pour continuer à garantir la paix, la sécurité, la tranquillité et le fonctionnement des institutions sur l'ensemble du territoire national».

Yaoundé, le 28 septembre 2017 Le secrétaire à la Communication, (é) Pr Jacques FAME NDONGO