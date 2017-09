Cameroun: Importante réunion du RDPC à Ebolowa demain

«Suite aux hautes instructions de Monsieur le Secrétaire général du Comité central du RDPC dans son communiqué diffusé hier à 17 heures, le Pr. Jacques Fame Ndongo, membre du Bureau politique, chef de la délégation permanente régionale du Comité central du RDPC pour le Sud.

Porte à la connaissance des militants et sympathisants du RDPC de ladite région qu'il présidera le samedi 30 septembre 2017 dès 10 heures à la permanence du parti de Nko'ovos un important meeting régional destiné à dire NON à la violence et à la sécession, à exprimer notre solidarité envers nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et à mobiliser les patriotes pour une union sacrée face aux manœuvres anticonstitutionnelles d'un groupuscule d'activistes qui veut prendre en otage la jeunesse scolaire et estudiantine, les opérateurs économiques et les populations.

Sont conviés à ce meeting :

- Les membres et chargés de mission de la délégation permanente régionale du Sud,

- Les chefs, membres et chargés de mission des délégations permanentes départementales du Dja et Lobo, de la Mvila, de l'Océan et de la Vallée du Ntem,

- Les membres du Comité central,

- Les secrétaires généraux et assimilés,

- Le recteur et les vice-recteurs,

- Les sénateurs,

- Les députés,

- Les présidents des sections RDPC, OFRDPC, OJFRDPC,

- Les délégués du gouvernement,

- Les PCA des sociétés publiques et parapubliques,

- Les directeures généraux, - Les inspecteurs généraux,

- Les directeurs,

- Les maires,

- Les chefs de 2e degré

- Les militants et sympathisants du RDPC».

Yaoundé, le 28 septembre 2017 (é) Pr Jacques FAME NDONGO, membre du Bureau politique