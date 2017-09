Cameroun: MTN Elite One - Clap de fin

Quant à des équipes comme Union de Douala ou Aigle de la Menoua, elles peuvent définitivement pousser un ouf de soulagement après leur maintien en élite. Et on peut déjà imaginer que l'intersaison va être l'occasion de revoir une ou deux choses au sein des différents staffs.

Pour le dernier relégué, il faudra donc attendre cette dernière journée et tout va se jouer entre Racing (36 points) et Astres (38 points). Malheur donc au perdant entre les deux clubs.

Stade Renard est également en embuscade, juste à un point d'Apejes. Pour YOSA, la tâche sera quelque peu ardue devant Coton Sport de Garoua, mais l'équipe de Bamenda peut déjà se satisfaire de sa saison. Il ne faut pas non plus oublier les primes prévues par la LFPC pour les cinq premières équipes de la saison et sur lesquelles personne ne cracherait. Pour les relégués, Canon et Lion blessé notamment, il s'agira avant tout de sortir de la saison la tête haute, ne serait-ce que pour l'honneur.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.