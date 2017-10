Liberia: Georges Weah livrera son match le plus décisif ce 10 octobre

Devenu riche, il investit dans la restauration et l'immobilier aux USA et en Afrique. C'est en homme accompli qu'il se lance en politique en 2005.

Tel que ses militants et admirateurs le présentent, c'est à croire qu'il a gagné d'avance le scrutin présidentiel couplé des législatives du 10 octobre 2017. En dehors des effets de fraudes que beaucoup redoutent, monsieur Weah a fait un casting qui pourrait se retourner contre lui. En effet, il a notamment choisi comme vice-président Jewel Howard, ex-épouse de Charles Taylor, président du Liberia entre 1997 et 2003. Le nom de ce dernier est intimement lié à la guerre civile atroce déclenchée en 1989.

Il se dit chantre du « changement » et explique avoir convaincu « de nombreux Libériens que le changement est nécessaire pour que notre pays puisse aller de l'avant ». S'il est confiant, c'est qu'il surfe également sur les vagues de sa victoire lors des élections sénatoriales organisées le 20 décembre 2014. A ce rendez-vous, il a battu le fils de Sirleaf, Robert Sirleaf, dans la circonscription de Montserrado avec 78% des voix. Et sur le soutien de certains chefs d'Etat africains qui l'ont reçu chez eux.

Très populaire au sein de la jeunesse et des couches modestes, l'ex star de football a de l'expérience. Il a corrigé ses retards intellectuels en retournant sur les bancs. « Notre parti a déjà vécu deux élections, à l'époque nous étions jeunes, aujourd'hui nous avons beaucoup appris... Maintenant, on sait comment aller à une élection et l'emporter », rassure-t-il.

Cinq ans plus, le voici de nouveau en campagne. Convaincu qu'il est le « le choix des Libériens », Georges Weah change de tactique. Il est le colistier du candidat Winston Tibman, candidat de Coalition for democratic change (CDC), son parti. La Commission électorale proclame au premier la CDC vainqueur avant de se rétracter, avançant qu'il y a eu erreur. Elle rempile pour un nouveau et dernier mandat constitutionnel.

Après une brillante carrière de footballeur ponctuée par un Ballon d'or de France Football gagné en 1995 - le seul joueur africain à l'avoir remporté jusqu'aujourd'hui - , Georges Weah, l'ancien attaquant du Milan AS tire s'engage en politique. Et aux portes d'Executive Mansion, résidence du président au Liberia.

Copyright © 2017 This is Africa. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.