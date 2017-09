Sénégal: Pensions - Vers une nouvelle réforme du financement des retraites

Selon le ministre de l'économie, des finances et du plan, cette réforme s'impose car le Fonds national de retraite est aujourd'hui déficitaire et les cotisations sont insuffisantes.

« Les concertations sont en cours avec les partenaires sociaux, et j'espère que nous aboutirons bientôt à des solutions équilibrées, tenant compte du principe de solidarité mais aussi de la nécessité pour toutes les parties de faire des efforts », informe Amadou Ba qui précise que le régime actuelle n'est plus viable.

En effet, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan indique que la nouvelle réforme doit concerner « les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, dans un confort et une modernité qui n'ont rien à envier aux standards les plus élevés du secteur privé ».

Pour y arriver, il invite le directeur du Budget à mettre en place des réformes pertinentes pour simplifier et alléger les « procédures administratives, aux fins de permettre aux retraités, aux veuves et orphelins de rentrer dans leurs droits, dans les délais les plus rapides et avec le moins de contraintes possibles ».

Au personnel de cette direction, le ministre Amadou Ba les invite à faire plus d'efforts dans le traitement des dossiers « en le rendant plus diligent, plus transparent et plus convivial ».

«Derrière chaque dossier, il y a une famille qui attend, parfois dans le désarroi, et votre plus grande récompense se trouve dans la satisfaction que vous apportez aux milliers de familles dont le sort dépend de votre travail », dit le ministre de l'Economie.