Cet institut privé de l'enseignement supérieur (Ipes) a été classé premier du Cameroun aux examens de Brevet de technicien supérieur (Bts) session de 2017 avec un taux de réussite de 91,67%.

Ce mardi 26 septembre 2017, l'ambiance n'est pas au repos à l'Institut supérieur Mony Keng de Bafoussam. A l'entrée du campus principal, un communiqué de presse paru il y a exactement un mois dans le quotidien public bilingue d'informations générales, « Cameroon Tribune », renseigne sur les performances de cet Ipes comme 1er établissement sur 37 à l'issue de la session 2017 des examens Bts notamment dans les filières telles télécommunications et réseaux, action commerciales, gestion de logistique et transport, Banque et Finance, Informatique de gestion, comptabilité et gestion des entreprises, secrétaire de direction, journalismes et communication des organisations.

Les filières porteuses

Sur 84 candidats présentés par cette structure aux examens national de Bts session 2017, 77 ont été déclarés défensivement admis.14 se sont distingués par des « Mentions ». Le communiqué signé par Jacques Fame Ndongo, ministre de l'Enseignement superieur (Minesup), fait savoir que trois critères ont présidé au choix de l'Institut privé supérieur Mony Keng comme meilleur Ipes du Cameroun au Bts. Il s'agit notamment de l'effectif (évalué à plus de 50 étudiants), des options des admis pour les filières porteuses et du pourcentage de réussite. Le Minesup laisse croire que ce classement vise à susciter une émulation chez les responsables et promoteurs des Ipes afin qu'ils améliorent les performances de leur établissement. Un message qui pourrait bien bousculer ceux de l'institut superieur de gestion(Isg) classé 37eme sur 37. Ou de ceux de l'Institut supérieur de management(Isma), classé 35eme ou de Ismata, 36eme.

Soulignons également que cette palme d'or remporté par l'Institut Money Keng de Bafoussam galvanise de nombreux jeunes bacheliers qui y sollicitent une inscription dans la perspective de l'année académique 2017-2018, et dont la rentrée a été fixée au 02 octobre prochain. En plus de son directeur, Dieudonné Ngaha, M. Zebaze et autres membres du staff administratif sont déjà à pied d'œuvre pour boucler des modalités liées aux inscriptions des nouveaux étudiants et au recrutement de nouveaux enseignants. Des hommes et des femmes engagés afin que cet Ipes reste au sommet.

Globalement, faut-il retenir que l'Institut Supérieur Mony Keng est un Institut Privé d'Enseignement Supérieur (IPES) créé par Autorisation 15/05/283/l/minesup/esup/sda/mm du 27 Mai 2015, placé sous la Tutelle Académique de l'Université de Dschang et partenaire de IAI-Cameroun situé à Bafoussam 3ème carrefour Évêché. C'est un établissement du Complexe Universitaire de la SOCINAN dont le promoteur, Me Paul Nanfah, ambitionne d'en faire l'un des meilleurs IPES de notre pays en matière de formation. Conscient de cette vision futuriste, le Conseil de Gestion a mis à la disposition de l'équipe administrative les moyens adéquats pour atteindre cet objectif.

C'est ainsi qu'un corps professoral compétent, disponible, dynamique et dévoué a été sélectionné pour assurer les formations dans les différents cycles : BTS et Licence Professionnelle afin de s'arrimer à la politique de professionnalisation de l'enseignement supérieur édictée par le Président de la République.

Orientation et accompagnement des étudiants

Au regard des résultats actuels enregistrés par l'Institut Supérieur des Sciences et Technologies NANFAH de Dschang et autres structures du groupe, il est à noter que ce complexe repose sur des atouts indéniables qui puissent conduire vers l'excellence. Un suivi personnalisé des étudiants (orientation, accompagnement ... ), une participation à la construction du parcours professionnel des étudiants, l'octroi des stages et accompagnement de l'étudiant dans le processus d'insertion professionnelle et l'existence d'un service permanent d'accueil, d'insertion et d'accompagnement sont des ingrédients qui meublent cette performance.

A cela, faut-il ajouter que sur le plan pédagogique : les diplômes reconnus au plan national et international, des offres de formation en conformité avec les exigences du système LMD et ouvertes sur le marché de l'emploi, un corps enseignant qualifié, compétent, disponible et dévoué, l'octroi des primes d'excellence aux meilleurs étudiants et enseignants, l'innovation permanente dans les techniques et outils pédagogiques (vidéos projections, accès gratuits à internet ... ), une bibliothèque numérique et physique et des bus de transport des étudiants.

Et selon des sources crédibles, le Dr Léopold Nanfah, contrôleur général de gestion de la Socinah, annonce des innovations pour la marche vers l'excellence en 2018.