Ile Maurice: Résidence Argy, Flacq - Héroïne, drogue synthétique, cannabis et argent saisis lors d'une opération

Par ailleurs, un raid effectué au domicile de Clarel Pauline, un cordonnier de 43 ans, a permis de saisir trois doses d'héroïne. Quant à Vimen Gassen et de Jean Fernando Villard, âgés respectivement de 32 et 31 ans, les policiers ont découvert une certaine quantité de cannabis à leur domicile.

L'exercice a débuté à 13 heures. Six maisons ont été perquisitionnées en même temps. Au domicile de Marc Wenzo Catapermal, 33 ans, les policiers de l'ADSU ont saisi une certaine quantité de drogue synthétique et la somme de Rs 230 000.

Sur la base de certaines informations, le chef inspecteur Feroz Ghoorun, de l'ADSU de Flacq, a monté l'opération. Ses collègues de Rose-Hill, de la région Nord et ceux de Port-Louis sont venus lui prêter main-forte ; avec le concours des éléments commandos de la National Coast Guard, ceux de la Special Supporting Unit, de la Divisional Supporting Unit, de l'Emergency Response Service et des chiens de la police, sous la supervision du surintendant de police Deosagur Ramgoolam.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.