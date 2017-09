Ile Maurice: Bet 365 - Deuxième jour d'interrogatoire pour Ashley Hurhangee

Le Premier ministre n'a pas eu d'autre choix que de demander à l'Attorney General de step down, le jeudi 14 septembre. Mais le «dénonciateur» est revenu sur ces propos accusant l'express et Roshi Bhadain d'avoir initié un complot pour faire tomber Ravi Yerrigadoo.

Me Ashley Hurhangee retourne au Casernes centrales ce vendredi 29 septembre. Il se rend au Central Criminal Investigation Department en compagnie de ses avocats Me Yousuf Mohamed et Me Mooloo Gujadhur pour poursuivre son interrogatoire under warning dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Bet365.

