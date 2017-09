Burkina Faso: Rentrée scolaire à Bobo-Dioulasso - Des parents d'élèves dans l'angoisse

A quelques jours de la rentrée scolaire prévue pour le lundi 2 octobre 2017, certains parents d'élèves sont à la recherche de quoi payer les fournitures scolaires à Bobo-Dioulasso.

Le lundi 2 octobre 2017 est la date retenue comme celle de la rentrée dans la plupart des établissements scolaires à Bobo-Dioulasso. Plus cette date avance, plus certains parents d'élèves s'interrogent sur comment faire pour que leurs enfants ne restent pas à la maison.

C'est le cas de Francis Nagalo, un parent d'élève qui dit avoir à sa charge cette année six enfants, dont trois de son frère qui se trouve hors du pays. « J'ai six élèves en charge présentement dont un fait le CP1, deux le CP2, un autre le CE2 et les deux autres la 4e. Cela est très compliqué pour moi », dit-il.

Pour s'en sortir, M. Nagalo compte s'endetter afin que ses enfants puissent aller à l'école, comme les autres enfants. « Je suis obligé souvent d'acheter les fournitures pour mes enfants à crédit chez mon voisin, un libraire».

Ousmane Kaboré se trouve dans la même situation que M. Nagalo. Dans un quartier non loti de la capitale économique, il vit avec son épouse et ses deux enfants. Bien que le nombre de ses enfants ne soit pas aussi élevé, il peine à trouver les moyens financiers nécessaires pour payer les fournitures et leur scolarité.

Mécanicien d'engins à deux roues dans son secteur, il dit avoir juste de quoi nourrir sa famille. Son souhait donc, c'est de trouver des parrains pour ses rejetons. « Ils pourront m'aider à prendre en charge la scolarité de mes enfants », a-t-il confié, l'air inquiet.

Contrairement à Nagalo et Kaboré, Marcel Idiéni, un entrepreneur, dit être prêt pour la rentrée. Il déclare avoir trois enfants à charge : deux font la classe de 3e et le dernier le CP1. Pour les élèves de la 3e, M. Idéni doit débourser 40 000 F CFA de frais de scolarité pour l'un et 100 000 F CFA pour l'autre.

A cela, il faut ajouter 50 000 F CFA pour la scolarité de son enfant qui fait le CP1. Cependant, l'entrepreneur affirme : « Je n'ai aucune difficulté pour le paiement de la scolarité de mes enfants et leurs fournitures scolaires ».

Pour la rentrée scolaire, les librairies attendent les parents d'élèves. Les prix des cahiers vont de 125 FCFA à 2 000 F CFA, selon leur volume et leur qualité.