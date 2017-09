Tunisie: Béja dans de beaux draps!

«Nous voulons par ce forum donner plus de visibilité aux CCI tunisiennes en tant que structure… Plus »

La troisième journée de la première phase du championnat de la Ligue 2 s'étalera sur deux jours (aujourd'hui et demain). Le match entre le CS Chebba et le CS Hammam-Lif aura lieu demain et sera confié à l'arbitre Jalel Sahbani.

Volet 3e ronde de L2 qui devait se dérouler aujourd'hui, la Ligue nationale de football a décidé de reporter le match entre le SC Ben Arous et le Stade Sportif Sfaxien. Cette rencontre de la troisième journée se déroulera le 6 octobre. Ce report est dû à l'absence de terrain disponible cet après-midi. La décision a été prise après accord des deux clubs et de la Lnfp.

Et ce n'est pas fini ! Si ce montant n'est pas débloqué, l'OB risque le retrait de 12 points au décompte et même la relégation en prime !

