Burkina Faso: 2e congrès panafricain sur les fistules obstétricales

Pour mémoire, la fistule obstétricale est la constitution d'une communication anormale entre la vessie et le vagin (fistule vésico-vaginale) ou entre la vessie et le rectum (fistule vésico-rectale) survenant à la suite d'une grossesse compliquée.

Nous l'avons aidée à s'installer dans son nouveau centre d'hébergement, avec un forage, etc. La Fondation SEMAFO a également soutenu des femmes pour la chirurgie réparatrice et nous les soutenons dans leur projet de réinsertion sociale », a dit Mme Guérin.

« Celles-ci accouchent tôt, à un moment où le bassin n'est pas développé et lorsque le travail est compliqué sans prise en charge, cela conduit à cette invalidité qu'est la fistule. Il faut qu'au niveau des communautés, nous nous engageons à lutter contre les mariages précoces et forcés», a-t-il plaidé.

Six communications et deux tables rondes permettront aux 250 congressistes du Burkina Faso, la Mauritanie, la Guinée Conakry, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Bénin, Madagascar et de la Suisse... de mettre en place une plateforme sous-régionale de lutte contre la fistule obstétricale.

