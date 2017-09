Tunisie: La dynamisation de l'économie en priorité

L'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) a mis en garde contre l'alourdissement des charges de l'entreprise avec des impôts supplémentaires ou des augmentations des contributions sociales, soulignant son attachement au document qu'elle a préparé sur les orientations de la loi de finances pour 2018.

L'organisation patronale a mis l'accent, dans un communiqué publié hier, à l'issue de la réunion de son bureau exécutif, sur la nécessité de changer l'approche adoptée dans l'élaboration des lois des finances et l'impératif de mettre l'accent sur la dynamisation de l'économie, l'impulsion de l'investissement, la création d'emplois et le rétablissement de la confiance.

Le bureau exécutif a appelé à ne pas se limiter au rééquilibrage des finances publiques au détriment de la croissance économique, seule garante de l'augmentation des recettes de l'Etat, ajoutant que cette approche déjà adoptée par les gouvernements successifs n'a pas donné les résultats escomptés entraînant à chaque fois l'adoption de lois de finances complémentaires.

Augmenter les charges des entreprises portera préjudice à leur compétitivité, leur capacité d'investissement, au développement de leurs activités et par conséquent, à la création d'emplois, a avancé l'Utica, appelant à fixer le niveau de la pression fiscale à celui de 2016.

Le patronat a précisé que l'instabilité fiscale aura un impact négatif sur l'investissement national et étranger et sur le rendement de l'entreprise, ce qui nécessite la révision, en collaboration avec l'Utica, du régime forfaitaire en tenant compte des activités et métiers en difficulté.

Pour l'Utica, il est nécessaire d'élargir l'assiette fiscale, de lutter fermement contre le commerce parallèle et la contrebande, d'identifier de véritables solutions pour l'insertion de ces activités dans le régime fiscal, de réduire les dépenses publiques et de maîtriser la gestion et la gouvernance des entreprises publiques et des caisses sociales.

La centrale patronale a recommandé, par ailleurs, de mettre fin aux pertes enregistrées par les entreprises publiques et de préserver le pouvoir d'achat des catégories à faible revenu.