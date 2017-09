Ile Maurice: Rodrigues-Sécurité Sociale - Construction d'un bâtiment administratif à Mont Lubin

« Ce bâtiment sera un carrefour de développement social et intégré de Rodrigues. On va créer un espace de stationnement pour permettre au public qui fréquente le village de Mont Lubin d'avoir un espace pour se garer. Ce projet confirme l'engagement du gouvernement régional de développer le secteur de la construction, car au moins une cinquantaine de personnes travailleront sur le chantier », affirme M. Daniel Baptiste, Commissaire de la Sécurité Sociale.

Au début de 2019, les services qui sont attachés à la Commission de la Sécurité Sociale, notamment l'emploi, la sécurité sociale, le travail et développement industriel et le logement, déménageront à Mont Lubin.

M. Serge Clair estime que ce projet est l'un des plus grands projets jamais réalisés à Rodrigues. 'Ce projet confirme l'engagement pris par le gouvernement régional pour développer le secteur de la construction dans l'île tout en préservant le paysage de Rodrigues. Le bâtiment de la sécurité sociale sera conçu avec des toits en tôle afin de garder le cachet naturel et typique de l'île' soutient-il.

Au coût de Rs 96.3 millions, le bâtiment abritera le quartier général de la Commission de la Sécurité Sociale d'ici début 2019. Le but principal de ce projet est de favoriser la décentralisation des services de Port Mathurin vers les villages. Une salle sera également aménagée pour les services de l'état civile. Les mariages civils et les déclarations de naissances seront aussi effectués dans le bâtiment.

