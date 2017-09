Algérie/Maroc: Meftah - « Pas d'autre choix que de se montrer à la hauteur » face au Wydad

L'USM Alger et le Wydad de Casablanca s'affrontent ce vendredi au stade 5-Juillet (Alger) en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Les deux clubs se sont rencontrés à plusieurs reprises dont deux en compétitions africaines et à chaque fois le dernier mot est revenu aux Marocains.

Le WAC est certes parvenu à éliminer le tenant du titre en quart de finale, Mamelodi Sundowns, mais il n'a pas réglé son problème d'efficacité loin de ses bases. Les Algériens tenteront d'en profiter et devront pour cela élever leur niveau de jeu après être passés au forceps en demi-finale.

Pour Rabie Meftah, la concentration et l'envie de vaincre seront les clés de la qualification en finale de la Ligue des champions africaine de football, pour les gars de Soustara.

« Vu la préparation que nous avons effectuée cette semaine, je dirai que oui, nous sommes prêts. On a eu suffisamment le temps pour se reposer par rapport à la rencontre des quarts de finale. Désormais, on sait qu'un nouveau challenge s'offre à nous. On sait ce qu'il nous reste à faire. Je sais que ce ne sera pas une mince affaire mais nous allons sortir le grand jeu pour se rassurer avant le match retour, » a déclaré le latéral droit dans des propos relayés par Le Buteur.

Qualifiée de justesse pour le carré d'As de la plus prestigieuse des compétitions continentales, l'USM Alger est appelée à présenter un meilleure visage face aux Marocains du Wydad de Casablanca pour espérer valider son billet pour la finale. Face au Wydad, les inconditionnels de l'USMA ont envie de voir 11 guerriers sur le terrain afin d'aller chercher ce précieux sésame

« A vrai dire, le Wydad n'est plus à présenter. C'est une grande équipe. Je n'ai aucun doute de la difficulté de la complexité de notre mission. Mais chaque équipe à ses faiblesses et c'est à nous de savoir les contrer. On porte aussi le maillot d'un grand club qui a pour nom l'USMA. Nous allons mettre tout notre savoir-faire pour surprendre cette équipe marocaine. Le match aller se joue chez nous et nous n'avons pas d'autre choix que de se montrer à la hauteur, » a ajouté le Rouge et Noir.