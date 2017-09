Burkina Faso: Rentrée scolaire 2017-2018 le Synateb invite ses militants à se débarrasser de anarcho-syndicalisme

A travers ce message dont la teneur suit, le bureau national du Syndicat national des travailleurs de l'éducation de base (SYNATEB) tout en souhaitant une bonne rentrée scolaire aux travailleurs de l'éducation, invite ses militants à poursuivre le travail de mobilisation dans la sérénité et à resserrer les rangs pour la réussite des luttes à venir.

Camarades militantes et militants, sympathisantes et sympathisants;

Camarades travailleuses et travailleurs de l'éducation de base;

La rentrée scolaire qui s'annonce donne l'opportunité au Bureau national (BN) du Syndicat national des travailleurs de l'éducation de base (SYNATEB) de vous adresser le présent message.

Camarades

Le Bureau national vous félicite pour la mobilisation et la discipline dont vous avez fait preuve au cours de l'année scolaire passée. Vous avez montré votre militantisme lors de la grève des 3 et 4 novembre 2016. Aussi, vous l'avez fait observer pendant la session 2017 de l'examen du CEP et du concours d'entrée en sixième qui s'est déroulée dans des conditions difficiles. Votre engagement a permis de renforcer le courant syndical révolutionnaire de lutte de classes, à travers la participation active et constante de notre organisation à toutes les luttes populaires dans notre pays.

Camarades

Nos vives félicitations aux différentes structures pour les résultats scolaires enregistrés. Ces félicitations s'adressent particulièrement aux sections qui ont connu des attaques de tous genres et aux sections qui ont été soumises au joug de la répression et de la déstabilisation de l'ennemi de classes, telles le Sourou, le Houet et le Kouritenga.

L'année scolaire 2016-2017 a été très éprouvante pour les travailleurs de l'éducation en général et pour notre syndicat en particulier. Le mépris du dialogue social par les autorités du MENA marqué, entre autres, par la remise en cause des protocoles d'accord, le non-respect des engagements, les prises de décisions unilatérales, les tentatives de division des syndicats de l'éducation, ont engendré de nombreux problèmes à tous les acteurs de l'éducation. 2016-2017 a été l'une des années scolaires les plus difficiles de notre pays. Notre plateforme revendicative minimale n'a pas connu l'examen mérité.

Camarades

Quelques acquis ont été arrachés tels la légère augmentation du taux de la prise en charge aux examens scolaires, le maintien de la conférence annuelle des enseignants et des encadreurs, la réorganisation des horaires de travail des structures éducatives et scolaires du MENA mais, de nombreux défis demeurent. Parmi ceux-ci, nous retenons :

l'élaboration des fiches de préparation et de cahier de texte au profit des enseignants;

la construction, la réhabilitation des infrastructures et leur équipement;

l'allocation de moyens pour le bon fonctionnement des structures éducatives (écoles, CEB);

la finalisation et l'adoption diligente des travaux du comité technique sur le statut particulier des personnels de l'éducation;

l'accélération de la gestion de la carrière des acteurs (documents administratifs, reclassement, avancement... )

la problématique de la cantine (procédure d'acquisition, qualité, quantité, période de mise à disposition des vivres aux écoles et transport);

l'octroi d'office de l'indemnité de logement à tout le personnel enseignant;

le traitement diligent des fiches du précompte syndical par le MENA (check off)

la correction des incohérences et des iniquités constatées à travers le reversement des agents publics de l'Etat à travers la loi 81, notamment.

Camarades

Face à ces multiples enjeux, des perspectives de luttes sectorielles et/ou unitaires se dessinent.

C'est pourquoi le Bureau national, tout en vous renouvelant ses félicitations pour votre constance et votre fidélité à notre organisation, vous invite à poursuivre le travail de mobilisation dans la sérénité et à resserrer les rangs pour la réussite des luttes à venir.

Il vous appelle à prendre part activement à toutes les actions qu'engageront les structures de masse telles la Coordination nationale des syndicats de l'éducation (CNSE); l'Unité d'action syndicale (UAS); l'Organisation démocratique de la jeunesse (ODJ); la Coordination nationale des syndicats autonomes (CNSA).

Le Bureau national sait compter sur la combattivité, la discipline et le sens de l'organisation qui caractérisent les militants de syndicat révolutionnaire de lutte de classes que vous êtes, débarrassés de spontanéité, d'opportunisme et d'anarchosyndicalisme.

Bonne et heureuse année scolaire 2017-2018 à toutes et à tous!

Vive le SYNATEB!

Vive le syndicalisme révolutionnaire de lutte de classes!

Pour le Pain et la Liberté, la lutte continue.