Burkina Faso: Recrudescence des accidents de la circulation c'est le prix des comportements irresponsables

J'ai lu dans plusieurs médias, qu'il y a eu près de 5 000 morts en 4 ans, suite à des accidents de la circulation au Burkina Faso. Je pensais que ce chiffre était une pure invention de ces journalistes qui adorent célébrer tout ce qui relève du tragique en « train qui n'arrive pas à l'heure ».

Mais hélas ! Les choses sont vraies. Tenez ! De 2011 à 2015, 86 815 accidents de la circulation se sont produits au pays des Hommes intègres et ont laissé sur le carreau 4 986 cadavres pour 73 906 blessés.

Au premier trimestre 2016, 4 095 accidents ont fait 166 tués et 3238 blessés. Je ne sais pas si tous les Burkinabè ont le même sentiment, mais moi, le Fou, je suis complètement choqué et profondément attristé de voir autant de mes compatriotes périr de la sorte. Je ne sais pas si je vais échapper à ce triste sort, mais j'ai envie de dire ce que je pense à tout le monde.

Je dis que suis choqué et triste, pas parce que des gens ont passé l'arme à gauche, mais à cause des circonstances dans lesquelles Thanatos (dieu de la mort dans la mythologie grecque) convoque ces centaines d'usagers de la route au Burkina dans son royaume.

En effet, « la plupart de ces accidents sont dus à l'excès de vitesse, au mauvais stationnement et à l'état technique des véhicules. Le transport mixte est le principal facteur aggravant des accidents mortels ». Je cite là, des propos de Mamadou Ouattara, directeur général de l'Office national de la sécurité routière (ONASER).

Je comprends par là que nous, usagers de la route et citoyens, sommes les premiers responsables des drames vécus sur nos routes. Dans le fond et sans négliger les facteurs indépendants de l'homme, je pense que ces nombreux accidents, ces nombreux morts et ces nombreux blessés sont le prix macabre de nos comportements irresponsables sur les routes : excès de vitesse, non respect du code de la route, surcharge, défauts techniques des engins, intolérance, méchanceté, mauvais état des routes, incivisme, non respect des consignes de sécurité... Bref, la coupe de nos attitudes irresponsables déborde.

Nous nous conduisons pire que des sauvages dans la circulation

Au lieu de nous remettre en cause et changer nos comportements iniques face à une telle situation, nous préférons toujours accuser le bon Dieu, à chaque fois qu'un drame survient. On accuse vite l'Etat de n'avoir pas pris toutes les dispositions pour éviter tel ou tel drame. Or, nous le savons tous, l'adage dit ceci : « aide-toi et le ciel d'aidera ». Moi, le fou, en tout cas, j'accuse l'irresponsabilité humaine dans l'hécatombe sur nos routes.

Prenez une ville comme Ouagadougou : tout ce qu'il y a de mauvais comportement dans la circulation, les Ouagalais en font leurs versets du Coran ou de la Bible. Gare à toi si tu essaie d'interpeller quelqu'un sur sa mauvaise conduite dans la circulation. Non seulement tu risques de recevoir des coups de poing, mais aussi ta maman et ton papa en prendront pour leur grade en termes d'insultes.

En fait, nous nous conduisons pire que des sauvages dans la circulation et nous crions partout qu'il y a beaucoup d'accidents. C'est vraiment ahurissant. Je dénonce surtout ces usagers de la route qui se comportent en kamikazes et ces transporteurs passionnés de fric, qui mettent en danger la vie de leurs concitoyens.

Mais bon, tout ça, je comprends. Chacun pense que ça n'arrive qu'aux autres ; jusqu'au jour où...