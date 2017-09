Sénégal: Le tourisme sénégalais connait un "regain d'intérêt"

Au Sénégal, Khalifa Sall est en prison depuis plus de 200 jours. Pour la première fois dans… Plus »

Il emménage à Paris et devient un salon "multi-cibles", couvrant "tous les motifs de déplacements" : loisirs, affaires et événementiels.

Pour y arriver, l'Etat envisage la création de trois à six "zones touristiques intégrées" et le développement des activités de micro-tourisme.

Le gouvernement sénégalais, par le biais de son Plan Sénégal émergent, veut hisser le Sénégal dans le Top-5 des destinations touristiques africaines, avec un objectif de trois millions de touristes par an à atteindre au plus tard en 2023.

A Paris, la délégation sénégalaise a reçu un nombre important de professionnels français du tourisme, a souligné Mouhamadou Bamba Mbow, estimant que la destination Sénégal intéresse de plus en plus de touristes.

Plus de 80 structures sénégalaises concernées par le tourisme ont pris part à cet évènement. On peut citer la SAPCO (aménagement de sites touristiques), l'AIBD, l'ADS (aéroports), le FONSIS, l'APIX (investissements) et l'ANACIM (aviation civile).

